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Куда сходить в Уфе на праздник 11 октября// 11.10.2016
Сегодня в Башкирии – День республики.
Фото: Кристина Дейнеко
26-я годовщина принятия Декларации о суверенитете республики впервые пройдет без салюта. И главной площадкой праздника также впервые станет не площадь перед городским советом, а этно-парк «Ватан».
Здесь в 12.00 начнется праздничная программа.Уфимцев и гостей столицы развлекут артисты, в том числе из фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас».
Этно-парк «Ватан» находится на площадке у Конгресс-холла. Рядом на площади имени Салавата Юлаева разместится спортивная площадка и зоны для активного отдыха. Здесь будут проходить конкурсы и соревнования по различным спортивным направлениям, показательные выступления спортсменов и зоны сдачи норм ГТО.
Аналогичная программа запланирована и на других, районных, площадках.
В 11.00 праздничная программа «А я люблю места мои родные…» пройдет в парке культуры и отдыха Нефтехимиков.
В 13.00 праздничный концерт «Цвети, моя республика!» состоится в Саду культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова, концерт «Процветай, моя Республика!» в парке им. И. Якутова начнется в это же время.
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