Куда сходить в Уфе на праздник 11 октября

Разиф АБДУЛЛИН

Сегодня в Башкирии – День республики.

Фото: Кристина Дейнеко

26-я годовщина принятия Декларации о суверенитете республики впервые пройдет без салюта. И главной площадкой праздника также впервые станет не площадь перед городским советом, а этно-парк «Ватан».

Здесь в 12.00 начнется праздничная программа.Уфимцев и гостей столицы развлекут артисты, в том числе из фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас».

Этно-парк «Ватан» находится на площадке у Конгресс-холла. Рядом на площади имени Салавата Юлаева разместится спортивная площадка и зоны для активного отдыха. Здесь будут проходить конкурсы и соревнования по различным спортивным направлениям, показательные выступления спортсменов и зоны сдачи норм ГТО.

Аналогичная программа запланирована и на других, районных, площадках.

В 11.00 праздничная программа «А я люблю места мои родные…» пройдет в парке культуры и отдыха Нефтехимиков.

В 13.00 праздничный концерт «Цвети, моя республика!» состоится в Саду культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова, концерт «Процветай, моя Республика!» в парке им. И. Якутова начнется в это же время.