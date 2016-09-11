Рима Баталова предложила спортсмену из Беларуси дать орден за российский флаг

Разиф АБДУЛЛИН

В Уфе многократная паралимпийская чемпионка высказалась о Паралимпиаде в Рио.

Фото: Разиф Абдуллин

После старта второго Уфимского международного марафона 13-кратная паралимпийская чемпионка, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова высказалась о недавних событиях в Рио.

- Я предложила спортсмену из Беларуси дать орден Дружбы народов за то, что он пронес российский флаг, - сказала Рима Баталова. – Ему удалось пронести флаг на расстоянии в 200 метров, и он знал, на что шел, что его отстранят. Но именно так познается, где наши настоящие друзья.

Российские паралимпийцы, по словам Баталовой, установили 13 мировых рекордов на прошедшем в Подмосковье российском турнире для отстраненных от Паралимпиады спортменов.

- Семь рекордов в плавании, шесть в легкой атлетике, - пояснила Медиакорсети Рима Баталова. – Конечно, эти рекорды не будут признаны. Но мы доказали, что на сегодняшний день российские паралимпийцы сильны, и они не сломались. Мы не могли бросить спортсменов, которые 4 года готовились, и провели для них турнир. И теперь они готовятся к 2020 году.