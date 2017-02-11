Закрыто движение на улице Губайдуллина в Уфе

Злата ЗУКОВИЧ

На время ремонтных работ отключили водоснабжение.

Фото: http://ufacity.info

Сейчас оперативно устраняют последствия аварии, которая произошла сегодня утром, 11 февраля, на улице Губайдуллина, сообщают в пресс-службе администрации города.

Напомним, на Губайдуллина от улицы С. Злобина до проспекта Салавата Юлаева прорвало трубу. Этот участок улицы в данный момент закрыт для транспорта. Также в этом районе из-за проведения ремонтных работ отключили воду по адресам: