В Башкирии активно готовятся к весеннему половодью

Злата ЗУКОВИЧ

Противопаводковую комиссию возглавил Марат Магадеев.

Фото: http://www.pravitelstvorb.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, прьемьер-министр Рустэм Марданов подписал распоряжение об организации в период весеннего половодья 2017 года комплекса противопаводковых мероприятий.

В феврале будут проводиться командно-штабные тренировки с отработкой вопросов оповещения населения об угрозах или о возникновении чрезвычайных ситуаций во всех районах Уфы. К середине марта будут готовы предварительные прогнозы по запасам воды в снежном покрове. При необходимости подготовят передвижные отряды из бригад взрывников для устранения ледовых заторов.