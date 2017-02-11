Видео: В Уфе прорвало трубу на улице Губайдуллина

10.02.2017

В Башкирии предупредили о новом вирусе Зараженные электронные письма рассылают якобы от Федеральной службы судебных приставов.

09.02.2017

Башкирские судебные приставы начали распродажу арестованных автомобилей Управление федеральной службы судебных приставов выставило на торги сто автомобилей.

08.02.2017

Решением проблем уфимского лимонария занялись федеральные власти Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин взял ситуацию под личный контроль.

08.02.2017

В Башкирии депутаты предложили новые ограничения для должников-автовладельцев Они предложили отбирать права у автовладельцев, у которых есть долги по транспортному налогу.

08.02.2017

Гострудинспекция Башкирии помогла получить зарплату 18 тысячам граждан После вмешательства инспекции по труду удалось добиться выплаты 527 миллионов рублей задержанной зарплаты.