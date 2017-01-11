В Уфе на неделю продлены зимние каникулы для школьников

Наталья КУЗНЕЦОВА

Это сделано в целях профилактики гриппа и ОРВИ.

Каникулы в школах Уфы продлены на неделю - до 21 января, сообщает пресс-служба администрации города. Это сделано в целях профилактики распространения гриппа и ОРВИ.

- Лучший способ не заразиться этими болезнями – не контактировать с больным человеком, не находиться с ним в одном помещении, - говорится в сообщении мэрии. - Именно поэтому в период риска распространения этих заболеваний применяется такая мера, как приостановка учебного процесса в школах. Она позволяет прервать цепочку заражения и пройти пик заболеваемости с наименьшим ущербом для здоровья горожан, прежде всего, детей, которые часто забывают о мерах предосторожности при общении друг с другом.

Согласно приказу городского управления образования в этот период дети будут учиться дистанционно.