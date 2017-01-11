|
12 января, четверг
|
СЕГО ДНЯ
В Уфе на неделю продлены зимние каникулы для школьников// 11.01.2017
Это сделано в целях профилактики гриппа и ОРВИ.
Каникулы в школах Уфы продлены на неделю - до 21 января, сообщает пресс-служба администрации города. Это сделано в целях профилактики распространения гриппа и ОРВИ.
- Лучший способ не заразиться этими болезнями – не контактировать с больным человеком, не находиться с ним в одном помещении, - говорится в сообщении мэрии. - Именно поэтому в период риска распространения этих заболеваний применяется такая мера, как приостановка учебного процесса в школах. Она позволяет прервать цепочку заражения и пройти пик заболеваемости с наименьшим ущербом для здоровья горожан, прежде всего, детей, которые часто забывают о мерах предосторожности при общении друг с другом.
Согласно приказу городского управления образования в этот период дети будут учиться дистанционно.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.01.2017 // ФОТОФАКТ
В Уфе снегочистительная техника встала из-за пробки
12.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов поручил уволить главу больницы №13 после видеоскандала
12.01.2017 // ИНТЕРВЬЮ
Рияз Исхаков: «Башкирскому кино пора вырасти из пелёнок»
12.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцев приглашают в путешествие по Вселенной
12.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии Ространснадзор отчитался об очистке от снега федеральных трасс
12.01.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Гибелью мальчика, катавшегося с горки в Башкирии, занялся Росздравнадзор
12.01.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфе сняли на видео уборку снега манипулятором
12.01.2017 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе будут чистить дворы от снега 13 января
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте