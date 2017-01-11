Репортаж из-за колючей проволоки: О чём просят осуждённые уфимской колонии

Константин КЛИМОВ

Сегодня осуждённым уфимской колонии дали возможность напрямую обратиться к чиновникам и правоохранителям. Побывал на встрече и наш корреспондент.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Уфимская исправительная колония №9 (ИК-9) ещё несколько лет назад была колонией общего режима, то есть отбывали наказание там только осуждённые за преступления, не несущие общественной опасности. Сейчас ИК-9 это "строгач", и сажают сюда только рецидивистов, совершивших тяжкие преступления, разбои, грабежи, убийства и т. д.

Сегодня "в гости" к осуждённым приехали представители основных ведомств и министерств. Первый раз такую встречу провели ещё в 2014 году, тогда же она и получила название "правовой десант". Суть выброски десанта в том, чтобы дать возможность осуждённым задать чиновникам вопросы "напрямую", а не как они привыкли, в переписке.

Своих представителей отправили 20 ведомств и министерств, тут и миграционная служба МВД, прокуратура, военкомат, судебные приставы, пенсионный фонд и много других. Также приглашения получили представители ведущих региональных СМИ, в итоге получилась внушительная делегация, составленная из чиновников и прессы.



По приезду в колонию всех встретили, выписали пропуска и после полуторачасового ожидания опаздывающих, наконец-то, пустили в зону. Представление о "местах не столь отдалённых" у обывателей формируется благодаря сериалам, снятыми теми, кто ни разу в колонии не был, и, как правило, многие неудобства сильно преувеличены.



Первое, что бросается в глаза при входе в колонию - это чистота. "Придомовые территории" вокруг бараков идеально вычищены, снег вывезен, стены выкрашены одинаковой краской, в общем "рай", который стремится создать каждый армейский старшина в обычной воинской части.

После небольшой экскурсии мы дошли до актового зала местного клуба, там нас уже ждали порядка семидесяти осуждённых, это примерно 6% от всех, кто отбывает наказание в колонии, а таких на сегодняшний день 1200 человек при максимальной наполняемости 1650.

Представители ведомств расселись за столы с заранее расставленными табличками с перечислением регалий каждого. Перед тем как позволить осуждённым задавать вопросы, слово взял один из идейных вдохновителей акции Олег Галин, председатель общественной комиссии наблюдательного совета.

- Мы здесь, для того чтобы показать, что осуждённые, не смотря на совершённые преступления, всё-таки являются частью общества, и имеют право на обращение к органам власти, - начал Олег Галин, перед тем как представить представителей власти.

После короткого знакомства осуждённые в порядке очереди стали подходить и беседовать с приглашёнными гостями. Естественно, больше всего желающих задать свои вопросы, а может и пожаловаться, было у стола прокурора. Почти каждый жаловался на ошибки следствия или полиции, но, как правило, никто не отрицал свою вину, и рассказывал о каких-то процессуальных нарушениях.

Чаще всего вопросы осуждённых касались получения каких-либо справок или пособий и пенсий. Многие стремились привести в порядок документы перед предстоящим освобождением, чтобы на свободе не тратить время на хождение по кабинетам.

Один из таких людей - грузин Коба Салия, до 1992 года живший в Сухуми.

- В 1992 году, когда началась Абхазо-Грузинская война, я был в аэропорту и должен был вылететь в Москву. Но все рейсы отменили, и единственной возможностью выжить был побег в Грузию. Несколько лет прожив там, я всё-таки уехал в Москву и уже там получил первый срок, - рассказывает свою историю Коба, у которого из документов только паспорт советского образца. - Освободиться я должен через пять лет, и если не сделаю до этого времени российский паспорт, то меня из тюрьмы сначала отправят в спецприёмник, а затем депортируют в Сухуми, так как по факту - я гражданин Абхазии.

По словам Кобы, в Абхазии до сих пор не спокойно, а так как по национальности он грузин, то ничего хорошего его там не ждёт, и он боится за свою жизнь. Начальник отдела по вопросам миграции в Калининском районе Уфы Раиль Каюмов посоветовал ему написать письмо в управление, и скорее всего этот вопрос решится.

Ответы на вопросы заняли не более часа, за это время свои вопросы смогли задать все собравшиеся и получить квалифицированные консультации.

О том, как проходило общение, смотрите в фоторепортаже Медиакорсети.