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12 января, четверг
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СЕГО ДНЯ
В Башкирии на трассах проводят массовые проверки водителей// 11.01.2017
Они продлятся до конца месяца.
Фото: youtube.com
Сегодня, 11 января, на 54 километре автодороги Авдон-Подымалово и на федеральной трассе Уфа-Москва на границе с Уфимским районом проводятся массовые проверки автомобилистов, сообщает в своем блоге начальник УГИБДД МВД по республике Динар Гильмутдинов.
Это мероприятие проводится для выявления наиболее часто встречающихся нарушений ПДД. Если имеется факт нарушения, то водителя подвергают административному наказанию.
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