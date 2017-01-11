В Башкирии на трассах проводят массовые проверки водителей

Злата ЗУКОВИЧ

Они продлятся до конца месяца.

Фото: youtube.com

Сегодня, 11 января, на 54 километре автодороги Авдон-Подымалово и на федеральной трассе Уфа-Москва на границе с Уфимским районом проводятся массовые проверки автомобилистов, сообщает в своем блоге начальник УГИБДД МВД по республике Динар Гильмутдинов.

Это мероприятие проводится для выявления наиболее часто встречающихся нарушений ПДД. Если имеется факт нарушения, то водителя подвергают административному наказанию.