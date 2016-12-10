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В Салавате на пешеходном переходе сбили мужчину – видео

Наталья КУЗНЕЦОВА // 10.12.2016
Ударом его отбросило в сторону на несколько метров.

В Салавате вчера произошло ДТП на пешеходном переходе на улице Губкина, сообщают очевидцы  в группе БашДТП в социальной сети Вконтакте. Автомобиль Daewoo Nexia наехал на мужчину, которого ударом отбросило в сторону на несколько метров.

Как сообщают очевидцы, мужчину доставили в городскую больницу с многочисленными переломами. Водитель, по их словам, заявил, что ехал на зеленый свет, однако на видео видно, что это не так.

Читатели Медиакорсети могут сами увидеть, как произошло ДТП. Видео выложил в социальную сеть пользователь Азат Уразбахтин.

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