В Салавате на пешеходном переходе сбили мужчину – видео

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ударом его отбросило в сторону на несколько метров.

В Салавате вчера произошло ДТП на пешеходном переходе на улице Губкина, сообщают очевидцы в группе БашДТП в социальной сети Вконтакте. Автомобиль Daewoo Nexia наехал на мужчину, которого ударом отбросило в сторону на несколько метров.

Как сообщают очевидцы, мужчину доставили в городскую больницу с многочисленными переломами. Водитель, по их словам, заявил, что ехал на зеленый свет, однако на видео видно, что это не так.

Читатели Медиакорсети могут сами увидеть, как произошло ДТП. Видео выложил в социальную сеть пользователь Азат Уразбахтин.