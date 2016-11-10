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Администрацию Уфы просят о лежачем полицейском на улице Блюхера// 10.11.2016
Автомобили здесь постоянно ездят здесь с превышением скорости.
Житель одного из домов на улице Блюхера Кирилл Галкин обратился в администрацию Уфы с жалобой. Он недоволен ситуацией на сквозном проезде между домами 2; 21; 4; 41 на ул. Блюхера и проспектом Октября 812; 832; 811; 831. Мужчина просит власти установить здесь ограничительные элементы.
- Данный проезд позволяет разгоняться автомобильному транспорту до скоростей, значительно превышающих разрешенные даже на загородном шоссе, не то что в жилой зоне, - пишет уфимец. - Пешеходы регулярно подвергаются смертельной опасности, переходя данный проезд.
Больше всего, по мнению уфимца, страдают жители домов Блюхера 2; 21; пр. Октября 812; 811. У них нет своего двора, дети переходят эту улицу в соседний двор, а также каждый день ходят в школу.
- Недавно данный проезд был отремонтирован, его расширили и положили новый асфальт, - пишет мужчина. – Но элементов принудительного снижения скорости транспортных средств именуемых «лежачий полицейский», вопреки здравому смыслу, установлено не было.
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