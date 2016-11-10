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Константин Толкачев поздравил бывших коллег с Днем полиции

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 10.11.2016
Председатель Госсобрания Башкирии более 30 лет прослужил в органах внутренних дел.

Фото: Азат Гиззатуллин

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев на личной странице в социальной сети Facebook поздравил своих бывших коллег с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел России.

- Много связано у меня лично с этой датой, с Днем милиции, более 30 лет я прослужил в органах, с гордостью носил милицейский мундир. С огромной теплотой вспоминаю годы учебы в Рязанской высшей школе МВД СССР, Академии МВД СССР, десятилетия службы. Сердечные воспоминания храню о Уфимском юридическом институте МВД России, который на сегодня является одним из лучших подобных заведений в стране, его коллективе, преподавателях и сотрудниках. Несмотря на занятость, всегда нахожу время побывать в институте, обычно на присвоении офицерских званий и выдаче дипломов. Для меня это всегда волнующие события, - написал Константин Толкачев. -  Пользуясь удобным случаем, поздравляю всех работников полиции, всех моих коллег-офицеров с праздником, желаю им крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в службе! Что бы ни говорили СМИ, подавляющее большинство работников полиции пришли в органы по зову сердца и отдают этой работе свои силы, опыт, не жалея времени и здоровья. С праздником!

Ваш Константин Толкачев, генерал-майор внутренней службы.

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