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Константин Толкачев поздравил бывших коллег с Днем полиции// 10.11.2016
Председатель Госсобрания Башкирии более 30 лет прослужил в органах внутренних дел.
Фото: Азат Гиззатуллин
Спикер республиканского парламента Константин Толкачев на личной странице в социальной сети Facebook поздравил своих бывших коллег с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел России.
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