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10 ноября, четверг
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СЕГО ДНЯ
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Башкирии// 10.11.2016
Ожидается ухудшение видимости на дорогах.
Фото: Кристина Дейнеко
В Башкирии 10 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В северной части республики небольшой снег, - сообщили в пресс-службе МЧС.Температура воздуха ночью – 7, -12, днем 0, -5.
В южной половине республики днем и ночью – ожидается снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный 5-10 м/с, ночью порывистый до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем столбик термометра поднимется до +3,-2°. На автодорогах гололедица, снежный накат, в южных районах ночью и утром ухудшение видимости до 500 м и менее.
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© "МедиаКорСеть", 2016
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