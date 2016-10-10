Башкирия на 100 процентов готова к зимнему сезону

Наталья КУЗНЕЦОВА

Подача тепла начата во всех городах и районах республики.

Фото: pravitelstvorb.ru

Регион на 100 процентов готов к зимнему сезону, сообщает пресс-служба правительства Башкирии со ссылкой на министра ЖКХ Сергея Афонина.

– Организации жилищно-коммунального комплекса полностью укомплектованы ремонтным персоналом, имеют аварийно-восстановительные бригады и необходимую специализированную технику, – отметил Сергей Афонин. – В республике созданы нормативные запасы резервного топлива в объеме 124 тысяч тонн, в том числе коммунальными предприятиями – 37 тысяч тонн.

Резерв электроэнергии обеспечивают 128 передвижных резервных и 63 стационарных источника электроснабжения, сообщил чиновник.