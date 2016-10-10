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Медведев подписал распоряжение о продаже госпакета «Башнефти» «Роснефти»

Ольга КОРЗИК // 10.10.2016
Об этом он рассказал сегодня.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже 50,075% акций компании «Башнефть» компании «Роснефть», сообщает ТАСС.

- Я подписал сегодня распоряжение о продаже 50,075% акций акционерной нефтяной компании "Башнефть", эта продажа осуществляется в адрес публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" по цене 329 млрд 690 млн рублей, - цитирует слова Медведева издание.

По его словам, оплата должна пройти до 14 октября.

Напомним, что правительство России изначально планировало провести приватизацию «Башнефти»  в сентябре-октябре этого года. В августе Дмитрий Медведев сообщил, что сделка будет отложена на неопределенный срок. В конце сентября правительство России сообщило о возобновлении сделки.

На  госпакет «Башнефти» претендовало 9 компаний, в том числе ЛУКОЙЛ, Антипинский НПЗ, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами, а также "Татнефть", "Татнефтегаз", "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), "Русснефть" и фонд "Энергия" экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова.

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