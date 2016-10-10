Прокуроры нашли противоречия закону в правилах эвакуации авто в Башкирии

Константин КЛИМОВ

Прокурор Андрей Назаров оспорил закон об эвакуации автомобилей в Башкирии.

По мнению специалистов надзорного ведомства, установленный в Башкортостане порядок эвакуации транспортных средств и их возврату владельцам, нарушает федеральный закон.

Согласно документу, подписанному прокурором республики Андреем Назаровым, сейчас автовладельцы могут вернуть свои авто только после оплаты расходов за транспортировку и хранение. Однако поправки в федеральный закон, чётко регламентируют этот момент, согласно нововведениям, возврат автомобиля осуществляется незамедлительно после устранения причины эвакуации. А оплачивать «услуги» эвакуаторщиков можно только после вступления в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности.

В настоящее время этот вопрос рассматривается в законодательном собрании Башкирии.