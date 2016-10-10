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Прокуратура нашла нарушения на башкирском АО «Полиэф»// 10.10.2016
По итогам проверки было выявлено сразу несколько нарушений.
Основной продукт, производимый на АО «Полиэф» в Благовещенском районе Башкирии - терафталевая кислота, которая является токсичной. Прокуроры установили, что несмотря на то, что создание кислоты очень опасный процесс, оборудование на производстве не было герметичным, соответственно опасные газы могли попасть в атмосферу.
Так же было установлено, что работники завода внесли изменения в технологию производства, при этом нововведения не получили экспертной оценки, соответственно могли быть небезопасны. Все выявленные нарушения могли стать причиной крупной аварии и привести к серьёзному ущербу окружающей среде. По итогам проверки предприятие оштрафовано на 220 тысяч рублей, а все нарушения были устранены.
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