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Прокуратура нашла нарушения на башкирском АО «Полиэф»

Константин КЛИМОВ // 10.10.2016
По итогам проверки было выявлено сразу несколько нарушений.

Основной продукт, производимый на АО «Полиэф» в Благовещенском районе Башкирии - терафталевая кислота, которая является токсичной. Прокуроры установили, что несмотря на то, что создание кислоты очень опасный процесс, оборудование на производстве не было герметичным, соответственно опасные газы могли попасть в атмосферу.

Так же было установлено, что работники завода внесли изменения в технологию производства, при этом нововведения не получили экспертной оценки, соответственно могли быть небезопасны. Все выявленные нарушения могли стать причиной крупной аварии и привести к серьёзному ущербу окружающей среде. По итогам проверки предприятие оштрафовано на 220 тысяч рублей, а все нарушения были устранены. 

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