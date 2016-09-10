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В Башкирии ищут двухлетнюю девочку// 10.09.2016
Ребенок пропал 9 сентября.
Фото: МВД по РБ
В деревне Ярмухаметово Баймакского района Башкирии вчера, 9 сентября, пропала двухлетняя Ильсия Баимова. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, вчера вечером в дежурную часть поступило сообщение от родителей о пропаже ребенка.
- По предварительным данным, днем Ильсия Баимова, родившаяся 22 сентябре 2013 года, гуляла во дворе дома, калитка на улицу была открыта. Отец и мать находились на территории деревни, за ребенком должна была присматривать бабушка, 1938 года рождения. В последний раз жители деревни видели девочку, когда она шла в сторону родника и реки, отмечается в сообщении.
На место происшествия выехали сотрудник полиции, в том числе начальник Управления уголовного розыска МВД по РБ Виталий Портянко, кинологи со служебно-разыскными собаками Центра кинологической службы МВД по РБ. Для поиска ребенка задействован беспилотный летательный аппарат аиаотряда ведомства.
Если кто-либо располагает информацией о возможном местонахождении Ильсии Баимовой – просим сообщить в дежурную часть МВД по РБ (347) 279-39-02 или в дежурную часть Отдела МВД России по Баймакскому району (34751) 2-16-54, 2-26-86.
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