В Башкирии ищут двухлетнюю девочку

Ольга КОРЗИК

Ребенок пропал 9 сентября.

Фото: МВД по РБ

В деревне Ярмухаметово Баймакского района Башкирии вчера, 9 сентября, пропала двухлетняя Ильсия Баимова. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, вчера вечером в дежурную часть поступило сообщение от родителей о пропаже ребенка.

- По предварительным данным, днем Ильсия Баимова, родившаяся 22 сентябре 2013 года, гуляла во дворе дома, калитка на улицу была открыта. Отец и мать находились на территории деревни, за ребенком должна была присматривать бабушка, 1938 года рождения. В последний раз жители деревни видели девочку, когда она шла в сторону родника и реки, отмечается в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудник полиции, в том числе начальник Управления уголовного розыска МВД по РБ Виталий Портянко, кинологи со служебно-разыскными собаками Центра кинологической службы МВД по РБ. Для поиска ребенка задействован беспилотный летательный аппарат аиаотряда ведомства.

Если кто-либо располагает информацией о возможном местонахождении Ильсии Баимовой – просим сообщить в дежурную часть МВД по РБ (347) 279-39-02 или в дежурную часть Отдела МВД России по Баймакскому району (34751) 2-16-54, 2-26-86.