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Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии на праздник Курбан-байрам

Ольга КОРЗИК // 10.09.2016
Ожидаются дожди.

По данным Башгидромета, в Башкирию в ближайшие выходные  ожидает дождливая погода.

Так, 10 сентября небольшие и умеренные дожди пройдут в большинстве районов республики, а 11-12 сентября небольшие дожди сохранятся местами, отмечают в Башгидромете. Ветер ожидается северо-западного направления умеренным. Преобладающая температура воздуха днем 10-15° ,  в ночные часы понизится от 6-11° (10.09)  до +2,+7°.

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