Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии на праздник Курбан-байрам

06.09.2016

Уфимцы вышли на Тропу здоровья Сегодня, 6 сентября, в Уфе состоялось открытие Тропы здоровья под названием "Уфимские липы".

06.09.2016

Первый замглавы администрации Уфы пояснил, когда включат отопление Тепло в в дома будут давать в строгом соответствии с регламентом.