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Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии на праздник Курбан-байрам// 10.09.2016
Ожидаются дожди.
По данным Башгидромета, в Башкирию в ближайшие выходные ожидает дождливая погода.
Так, 10 сентября небольшие и умеренные дожди пройдут в большинстве районов республики, а 11-12 сентября небольшие дожди сохранятся местами, отмечают в Башгидромете. Ветер ожидается северо-западного направления умеренным. Преобладающая температура воздуха днем 10-15° , в ночные часы понизится от 6-11° (10.09) до +2,+7°.
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