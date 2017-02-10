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Рустэм Хамитов: В Башкирии бесхозными остаются сотни тысяч гектаров земель// 10.02.2017
В муниципалитетах на огромных площадях сельхозземель не могут найти эффективных собственников.
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Сотни тысяч гектаров в республике не используются. В Мишкинском районе – более 31 тысячи га таких земель. Более 30 тысяч га – в Учалинском районе. В Янаульском районе пустуют 25 тысяч га, в Белокатайском – 22 тысячи га, в Аскинском – почти 20 тысяч га, в Зилаирском – 18 тысяч га. Эти цифры сегодня привел глава Башкирии Рустэм Хамитов на совещании аграриев.
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