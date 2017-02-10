Рустэм БАШКИРЦЕВ

Пострадавших нет.

Сегодня, 10 февраля, утром в Стерлитамаке горел башенный кран, сообщает sterlitamakcity.ru. Возгорание произошло в кабине крановщика на одной из строительных площадок на улице Строителей. Сотрудники самостоятельно потушили пожар до приезда спасателей. Пострадавших нет.

В настоящее время выяснятся причины произошедшего.

- По предварительным данным, пожар произошел из-за проблем с проводкой или неправильной эксплуатации обогревателя, - сообщили изданию в МЧС Башкирии.