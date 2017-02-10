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В Стерлитамаке горел башенный кран// 10.02.2017
Пострадавших нет.
Сегодня, 10 февраля, утром в Стерлитамаке горел башенный кран, сообщает sterlitamakcity.ru. Возгорание произошло в кабине крановщика на одной из строительных площадок на улице Строителей. Сотрудники самостоятельно потушили пожар до приезда спасателей. Пострадавших нет.
В настоящее время выяснятся причины произошедшего.
- По предварительным данным, пожар произошел из-за проблем с проводкой или неправильной эксплуатации обогревателя, - сообщили изданию в МЧС Башкирии.
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