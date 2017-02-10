В Башкирии молодой человек вытащил 5 детей из пожара

Кристина ДЕЙНЕКО

Возгорание произошло в бревенчатом доме.

Фото: пресс-служба МЧС Башкирии

В Башкирии, в селе Аитово Бижбулякского района, произошел пожар. Загорелся бревенчатый дом. В нем как раз находилась семья Мазитовых: пятеро детей в возрасте от двух до 13 лет, а также их 18-летний брат Азат.

Сначала вспыхнула дощатая веранда. Старший брат Азат пытался самостоятельно потушить пожар, но у него ничего не вышло. Пришлось разбивать окно, он вытащил через него своих родных, благодаря отважному парню жертв удалось избежать, сообщили в МЧС по Башкирии.