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Марат Кашапов: Очередей за ОСАГО нет

Ольга КОРЗИК // 10.02.2017
По его словам, работа вернулась в нормальный режим

Фото: Ольга Корзик

В Башкирии работа по страхованию ОСАГО вернулась в нормальный режим, очередей нет. Об этом рассказал управляющий отделением Национального банка по Башкирии Марат Кашапов. Он напомнил, что 2016 году на этом рынке сложилась напряженная ситуация, когда многие граждане не могли беспрепятственно получить эти услуги, были очереди. По словам Марата Кашапова, это связано с тем, что для страховой компании, особенно в нашем регионе, эти услуги были на грани убыточности или практически убыточны. Обьем полученных средств от страхователей был меньше, чем выплаты по договорам страхования.  Сейчас эту напряженность удалось снизить.

Во-первых, за счет того, что в августе 2016 года была введена система Единого агента (получение полисов методом случайной выборки).

- Бремя убыточности для страхового бизнеса распределилось равномерно, в результате граждане получали эти полисы. Мы должны сказать, что эта работа привела к снятию напряженности, - сказал Марат Кашапов. - Сейчас мы практически не получаем обращений граждан, связанных с навязыванием дополнительных услуг.

Также снижению напряженности, по словам Марата Кашапова, стало введение обязательного электронного предоставления услуги по оформлению полиса ОСАГО.

- Мы мониторим сайты страховых компаний и видим, что это работает, сказал Марат Кашапов.

В Башкирии в январе этого года было оформлено 4 тыс. электронных договоров ОСАГО. А за весь 2016 год было оформлено 8,5 тыс. таких договоров.

- Тем не менее, причина убыточности ОСАГО пока до конца не снята. Во многом это, по мнению страховых компаний, связано с деятельностью "черных автоюристов", говорит Марат Кашапов. Есть такие компании, которые представляют услуги, в результате которых гражданин получает незначительную сумму возмещения, а остальные выплаты приходятся на страховую компанию.

По словам Кашапова, ожидаются изменения законодательства, которые предлагают приоритет натурального возмещения над денежным. С помощью этого поле деятельности "черных автоюристов" должно снизится.

- В результате таких мер, мы получим стабилизацию ситуации со страхованием автогражданской ответственности, - сказал Марат Кашапов.

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