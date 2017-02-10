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Марат Кашапов: Очередей за ОСАГО нет// 10.02.2017
По его словам, работа вернулась в нормальный режим
Фото: Ольга Корзик
В Башкирии работа по страхованию ОСАГО вернулась в нормальный режим, очередей нет. Об этом рассказал управляющий отделением Национального банка по Башкирии Марат Кашапов. Он напомнил, что 2016 году на этом рынке сложилась напряженная ситуация, когда многие граждане не могли беспрепятственно получить эти услуги, были очереди. По словам Марата Кашапова, это связано с тем, что для страховой компании, особенно в нашем регионе, эти услуги были на грани убыточности или практически убыточны. Обьем полученных средств от страхователей был меньше, чем выплаты по договорам страхования. Сейчас эту напряженность удалось снизить.
Во-первых, за счет того, что в августе 2016 года была введена система Единого агента (получение полисов методом случайной выборки).
Также снижению напряженности, по словам Марата Кашапова, стало введение обязательного электронного предоставления услуги по оформлению полиса ОСАГО.
- Мы мониторим сайты страховых компаний и видим, что это работает, сказал Марат Кашапов.
В Башкирии в январе этого года было оформлено 4 тыс. электронных договоров ОСАГО. А за весь 2016 год было оформлено 8,5 тыс. таких договоров.
По словам Кашапова, ожидаются изменения законодательства, которые предлагают приоритет натурального возмещения над денежным. С помощью этого поле деятельности "черных автоюристов" должно снизится.
- В результате таких мер, мы получим стабилизацию ситуации со страхованием автогражданской ответственности, - сказал Марат Кашапов.
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