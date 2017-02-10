До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
11 февраля, суббота
СЕГО ДНЯ

В Башкирии предупредили о новом вирусе

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 10.02.2017
Зараженные электронные письма рассылают якобы от Федеральной службы судебных приставов.

Фото: pixabay.com

Приставы предупреждают граждан, что происходит массовая рассылка мошеннических писем о наличии судебной задолженности. Все такие послания содержат ссылки на вредоносный код. Как правило, текст письма выглядит так:

«Добрый день,

Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c...

С наилучшими пожеланиями,

ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»

Так вот, при переходе по ссылке, которая указана в тексте письма предлагается загрузить архивный файл, он то и содержит вирус.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

10.02.2017
Рустэм Хамитов: В Башкирии бесхозными остаются сотни тысяч гектаров земель
В муниципалитетах на огромных площадях сельхозземель не могут найти эффективных собственников.

10.02.2017
В Стерлитамаке горел башенный кран
Пострадавших нет.

10.02.2017
В Башкирии молодой человек вытащил 5 детей из пожара
Возгорание произошло в бревенчатом доме.

10.02.2017
Марат Кашапов: Очередей за ОСАГО нет
По его словам, работа вернулась в нормальный режим

09.02.2017
Башкирские судебные приставы начали распродажу арестованных автомобилей
Управление федеральной службы судебных приставов выставило на торги сто автомобилей.

08.02.2017
Решением проблем уфимского лимонария занялись федеральные власти
Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин взял ситуацию под личный контроль.

08.02.2017
Подарки учителям: что можно и что нельзя
Медиакорсеть получила разъяснения, откуда появилось письмо о запрете подарков.

08.02.2017
Уфимцы споют песни «The Beatles»
Концерт состоится уже сегодня.

08.02.2017
В Башкирии депутаты предложили новые ограничения для должников-автовладельцев
Они предложили отбирать права у автовладельцев, у которых есть долги по транспортному налогу.

08.02.2017
Гострудинспекция Башкирии помогла получить зарплату 18 тысячам граждан
После вмешательства инспекции по труду удалось добиться выплаты 527 миллионов рублей задержанной зарплаты.

07.02.2017
В Уфе Шакшу и аэропорт могут соединить трамвайные линии
Инвестором транспортного проекта могут выступить китайские компании.

07.02.2017
Дмитрий Песков: «Кадровый резерв есть»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле делают ставку на молодых и энергичных профессионалов.

07.02.2017
Уфимка получит компенсацию за собачьи укусы
Питбуль накинулся на девушку в тамбуре подъезда.

07.02.2017
Ирек Ялалов: Нам нужно активизировать работу в социальных сетях
В мэрии Уфы проанализировали основные источники информации о событиях в городе.

07.02.2017
Мэр Уфы Ирек Ялалов: Есть повод задуматься о паводке
Снега выпало в полтора раза больше, чем в прошлом году.

07.02.2017
В Башкирии пройден пик эпидемии гриппа и ОРВИ
Сейчас количество заболевших начало уменьшаться.

07.02.2017
Ирек Ялалов: Мы бьем все рекорды по снегу
По словам мэра Уфы, это серьезный вызов для жилищно-коммунальных служб.


  

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"