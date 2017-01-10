Рустэм Хамитов: Я дал поручение пересмотреть договоры со строителями

Разиф АБДУЛЛИН

Глава Башкирии встретился с победителями конкурса «Человек года».

Фото: glavarb.ru

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с победителями ежегодного конкурса «Человек года», который проводит газета «Республика Башкортостан» среди героев своих публикаций.

На встрече обсуждалось много тем, но одной из центральных стало строительство новых микрорайонов и развитие их инфраструктуры, сообщается на официально сайте главы региона.

Назифа Юмагужина, удостоенная награды за спасение тонущего в реке ребенка, рассказала о том, что в строящемся посёлке Новобулгаково до сих пор нет никаких учреждений здравоохранения и образования, есть вопросы по транспортной доступности. Рустэм Хамитов отметил, что эта проблема характерна для большинства новостроек.

– Обманывать людей у наших строителей стало профессией, - сказал Рустэм Хамитов. - Возьмите любой новый строящийся микрорайон. Сначала людей заманивают: «У нас будет школа, детский сад, полная инфраструктура…». И ничего этого нет. В редчайших случаях предприниматели что-то строят. В остальных случаях – это приманка.

И добавил:

– Я уже дал поручение ещё раз пересмотреть заключенные со строителями договоры подряда, аренды земельных участков. Если записано, что должны построить инфраструктуру – школу, больницу, детский сад, то они будут обязаны это сделать.

Самым юным лауреатом конкурса «Человек года» стал 11-летний Айнур Маннанов из Учалинского района, он во время половодья спас тонущего школьника. Рустэм Хамитов устроил для Айнура экскурсию по своему рабочему кабинету.