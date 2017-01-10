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Рустэм Хамитов: Я дал поручение пересмотреть договоры со строителями// 10.01.2017
Глава Башкирии встретился с победителями конкурса «Человек года».
Фото: glavarb.ru
Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с победителями ежегодного конкурса «Человек года», который проводит газета «Республика Башкортостан» среди героев своих публикаций.
На встрече обсуждалось много тем, но одной из центральных стало строительство новых микрорайонов и развитие их инфраструктуры, сообщается на официально сайте главы региона.
Назифа Юмагужина, удостоенная награды за спасение тонущего в реке ребенка, рассказала о том, что в строящемся посёлке Новобулгаково до сих пор нет никаких учреждений здравоохранения и образования, есть вопросы по транспортной доступности. Рустэм Хамитов отметил, что эта проблема характерна для большинства новостроек.
И добавил:
– Я уже дал поручение ещё раз пересмотреть заключенные со строителями договоры подряда, аренды земельных участков. Если записано, что должны построить инфраструктуру – школу, больницу, детский сад, то они будут обязаны это сделать.
Самым юным лауреатом конкурса «Человек года» стал 11-летний Айнур Маннанов из Учалинского района, он во время половодья спас тонущего школьника. Рустэм Хамитов устроил для Айнура экскурсию по своему рабочему кабинету.
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