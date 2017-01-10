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В Башкирии местным домам культуры направят 46 миллионов// 10.01.2017
Сегодня в Уфе прошли общественные слушания по проектам «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».
Фото: пресс-служба "Единой России"
Сегодня в Уфе в офисе партии «Единая Россия» прошли первые общественные слушания по новым партийным проектам «Театры малых городов» и «Местный дом культуры».
- На проект «Местный дом культуры» в Башкирию из федерального бюджета направлено 46 млн рублей, - сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». -Таким образом, республика оказалась на 3-м месте по величине субсидии среди регионов России. Данный проект единороссы разработали в 2016 году, а в новом, 2017 году ему дан старт.
- Проект будет функционировать на протяжении трех лет, - отметила координатор проекта, депутат Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова. - На сегодня мы получили 41 заявку от муниципалитетов, направленных на развитие материально-технической базы. В итоге было выбрано 34 объекта, которые попадают в нашу программу в 2017 году. Все они получат от 400 тысяч рублей до 2 млн рублей. Жаль, что 10 районов республики вообще не приняли участие в конкурсном отборе, ведь попасть в проект можно только с помощью заявки.
На реализацию проекта «Театры малых городов» в республике выделено 34 млн рублей. Участие в этом проекте примут семь театров.
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