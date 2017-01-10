ФИФА увеличил число участников чемпионата мира по футболу

Разиф АБДУЛЛИН

Вместо 32 команд в финальной части турнира будут играть 48.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, передает РИА Новости.

Это правило начнет действовать с чемпионата мира 2026 года. В финале команды будут разбиты на 16 групп по три сборные в каждой.

К новому формату есть ряд вопросов, заявил в эфире радио Sputnik футбольный обозреватель Александр Владыкин.

- Сколько концов у этой палки трудно пока сказать, пока только одни цифры в голове, - сказал Владыкин. - Инфантино - новый президент ФИФА, а до этого достаточно известный человек, он работал в УЕФА, и как раз УЕФА изменила формат проведения финальной части чемпионата Европы, когда сделали 24 команды финальной части из 55 ассоциаций, то есть фактически половину. Здесь – 48 из 211 ассоциаций, не половина, но тоже много. Это стремление сделать чемпионат мира, его финальную часть, наиболее доступной. Но, есть ряд вопросов к новому формату. Например, финансовые затраты очень большие. Не говоря уже о том, что провести чемпионат такого масштаба в одной стране сложно, таких стран у нас по пальцам можно пересчитать. Может быть, мы с этим справились бы, мы можем семилетку в 5 лет. Ну кто еще? Ну Америка, наверное. Но, на чемпионат 2026 года американцы, канадцы, мексиканцы хотели подать совместную заявку. Вот такой вариант - для нескольких стран - он более приемлемый. Европа уже подала пример, собираясь провести чемпионат Европы в нескольких странах, нескольких городах и т. д. Потянуть одной стране такой чемпионат очень сложно. Когда проводился последний спаренный чемпионат в Японии и Южной Корее, он очень многим не понравился, не понравился тем, кто отвечал за организацию этого турнира. Было много нестыковок и разные проблемы. Был доклад на эту тему. Желательно проводить в одной стране, ну кто проведет в одной стране? Это не реально.