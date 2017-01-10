В Башкирии скончался известный правозащитник Леонид Чернов

Разиф АБДУЛЛИН

По предварительным данным, причиной смерти были осложнения гриппа.

Фото: bash.yabloko.ru

Исполнительный директор регионального отделения общероссийского общественного движения «За права человека» Леонид Чернов умер сегодня в больнице села Верхнеяркеево. О его смерти Медиакорсети, со слов родственников, сообщил депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин.

Информацию о гибели правозащитника подтвердил и его единомышленник Ильфир Гареев.

- Я узнал об этом случайно, - рассказал Ильфир Гареев. - Позвонил на его номер сегодня, а мне ответили, что он умер. Он же болезнь на ногах переносил. В больнице умер. Сейчас друзей и близких обзваниваю.

Леониду Чернову было 56 лет, родился он в деревне Ново-Иликово Бакалинского района Башкирии в семье колхозника. Год после службы в армии проработал сельским учителем в Куштирякской средней школе. Затем служил в милиции, в 1990 году закончил Высшую школу МВД, работал начальником 6-ого отдела РОВД г. Октябрьский. С 2003 года - пенсионер МВД, с 2008 года - исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За Права Человека» в Республике Башкортостан. Состоял в партии «Яблоко».



Леонид Чернов часто сообщал Медиакорсети о разных людях, которым нужна была помощь, о тех, кто терпел несправедливость, желая, чтобы их истории были преданы огласке.

Мы скорбим вместе с родными и близкими погибшего.