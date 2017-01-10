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Ялалов поручил устранить колейность на двух магистральных дорогах Уфы// 10.01.2017
Работы должны провести до весны.
Фото: Кристина Дейнеко
Мэр Уфы Ирек Ялалов поручил провести зимний ремонт на двух магистральных улицах Уфы – проспекте Октября и улице Сельская Богородская. Это, по его словам, необходимо, чтобы исправить колейность и уменьшить число ДТП на этих участках.
Провести работы планируется до наступления весны.
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