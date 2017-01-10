Ялалов поручил устранить колейность на двух магистральных дорогах Уфы

10.01.2017

В Башкирии местным домам культуры направят 46 миллионов Сегодня в Уфе прошли общественные слушания по проектам «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».

10.01.2017

ФИФА увеличил число участников чемпионата мира по футболу Вместо 32 команд в финальной части турнира будут играть 48.

10.01.2017

Уфе не хватает техники для уборки снега - мэрия Это одна из причин того, что коммунальные службы не справлялись с очисткой территории города в новогодние каникулы.

09.01.2017

Мэр Уфы Ялалов стал популярным героем мемов Уфимцы не опускают руки с лопатами и шутят в Интернете в отношении мэра города.

07.01.2017

Под Уфой в двух ДТП сегодня погибли пять человек С интервалом в 15 минут в республике произошли две автоаварии с тяжкими последствиями.