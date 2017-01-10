|
10 января, вторник
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии началась эпидемия гриппа и ОРВИ// 10.01.2017
Наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости.
Фото: pixabay.com
На первой неделе наступившего 2017 года в Башкирии заболели гриппом и ОРВИ около 24 тысяч человек, из них в Уфе – более семи тысяч, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Превышение эпидемических порогов заболеваемости среди взрослых наблюдается и по всему населению.
От больных при лабораторном обследовании определяются вирусы гриппа H3N2 (Гонг Конг) и вирусы негриппозной этиологии: PC-вирусы, парагрипп и аденовирусы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
23.12.2016 // ПОЛЕЗНО
Как защитить себя от гриппа?
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
10.01.2017 // СПОРТ
Сергей Семак: «Уфа» - замечательный шанс начать самостоятельную карьеру
10.01.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимка не спит три ночи из-за воды с крыши
10.01.2017 // ФОТОФАКТ
В Башкирии вандалы сломали ледяную скульптуру Салавата Юлаева
10.01.2017 // ПЕРСОНА
В Башкирии девочка с шести лет ухаживает за больной мамой
10.01.2017 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии скончался известный правозащитник Леонид Чернов
10.01.2017 // ХРОНОГРАФ
Администрация Уфы создала для горожан «снежную почту»
10.01.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Лайфхак: как сэкономить после новогодних праздников
10.01.2017 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов: «Уфа была на грани чрезвычайной ситуации»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте