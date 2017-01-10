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СЕГО ДНЯ

В Башкирии началась эпидемия гриппа и ОРВИ

Злата ЗУКОВИЧ // 10.01.2017
Наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости.

Фото: pixabay.com

На первой неделе наступившего 2017 года в Башкирии заболели гриппом и ОРВИ около 24 тысяч человек, из них в Уфе – более семи тысяч, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Превышение эпидемических порогов заболеваемости среди взрослых наблюдается и по всему населению.

От больных при лабораторном обследовании определяются вирусы гриппа H3N2 (Гонг Конг) и вирусы негриппозной этиологии: PC-вирусы, парагрипп и аденовирусы. 

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