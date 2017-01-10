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В Уфе предложили создать «экологическую полицию» для уборки снега// 10.01.2017
Контролировать уборку снега предложили представителям районов города и коммунальной службы.
Фото: Ксения Калинина
Одним из методов контроля за уборкой снега предприятиями и организациями может стать создание «экологической полиции». Такую идею озвучил сегодня на оперативке в мэрии Уфы начальник управления коммунального хозяйства Владимир Чернов.
В нее, по словам Чернова, предположительно должны войти по одному человеку от каждого района города, а также представители коммунальной службы.
Опыт создания работы такой «полиции» у города уже есть. Такой метод в частности применялся в Кировском районе города, где такая «полиция» контролировала работу собственников и арендаторов.
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