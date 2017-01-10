В Уфе предложили создать «экологическую полицию» для уборки снега

Наталья КУЗНЕЦОВА

Контролировать уборку снега предложили представителям районов города и коммунальной службы.

Фото: Ксения Калинина

Одним из методов контроля за уборкой снега предприятиями и организациями может стать создание «экологической полиции». Такую идею озвучил сегодня на оперативке в мэрии Уфы начальник управления коммунального хозяйства Владимир Чернов.

В нее, по словам Чернова, предположительно должны войти по одному человеку от каждого района города, а также представители коммунальной службы.

Опыт создания работы такой «полиции» у города уже есть. Такой метод в частности применялся в Кировском районе города, где такая «полиция» контролировала работу собственников и арендаторов.