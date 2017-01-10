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Уфе не хватает техники для уборки снега - мэрия// 10.01.2017
Это одна из причин того, что коммунальные службы не справлялись с очисткой территории города в новогодние каникулы.
Фото: Наталья Кузнецова
У города недостаточно техники для уборки снега в период обильных снегопадов, какие случились в новогодние праздники. Об этом сегодня на оперативке в мэрии сообщил начальник управления коммунального хозяйства Уфы Владимир Чернов.
Сейчас в непрерывном режиме в городе работают более 400 единиц техники. Это автогрейдеры, плужно-щеточные машины, снегопогрузчики, бульдозеры.
Раньше, как пояснил глава администрации Уфы Ирек Ялалов, город просил технику у предприятий в период обильных снегопадов. Но сейчас такой возможности нет.
- Были колонны техники, сейчас исчезли, - отметил Ялалов.
В общей сложности у коммунальной службы города сейчас 420 единиц техники, у жилищных организаций - более 150. Сколько техники необходимо еще, в администрации пока не уточняют. Как пояснил Медиакорсети первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов, точное число необходимо рассчитывать дополнительно.
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