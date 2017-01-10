Ирек Ялалов: «Уфа была на грани чрезвычайной ситуации»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Мэр Уфы считает, что многие организации не делали практически ничего в период снегопада.

Фото: Наталья Кузнецова

Сложности с очисткой территории Уфы в период обильных снегопадов возникли в том числе потому, что предприятия и организации не чистили прилегающую к своим зданиям территорию. При этом значительная часть участков находится у них в собственности.



- Федеральные учреждения не делали практически ничего, - заявил глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на утренней оперативке. - Все очень хорошо устроились, а здесь можно на лыжах кататься. Объем обслуживания территорий муниципалитетов доведен до 30 процентов. У остальных есть арендаторы или собственники.



В качестве примера Ялалов привел банк «Уралсиб», который, по его словам, оформил в собственность прилегающий к своему зданию тротуар и часть улицы Революционной.



- Либо пусть убирают, либо пусть возвращают землю, - возмутился Ялалов и дал распоряжение Центру общественной безопасности штрафовать организации, которые не будут чистить свои территории. Размер штрафов, как считает Ялалов, должен быть максимальным.

- Так и должно быть, не убрали - 100 тысяч, - заявил Ялалов. - Система уговоров не работает

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Помимо этого, по словам Ялалова, уборке мешали оставленные во дворах автомобили.



- Чтобы муниципалитет просить почистить машину, это какой уровень инфантилизма должен быть, - возмутился он. -Вы же видите комментарии: мэра просят почистить машину, мэра!



Глава администрации также сообщил, что работал с 1 января, выходных у него не было.