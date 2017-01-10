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Ирек Ялалов: «Уфа была на грани чрезвычайной ситуации»// 10.01.2017
Мэр Уфы считает, что многие организации не делали практически ничего в период снегопада.
Фото: Наталья Кузнецова
Сложности с очисткой территории Уфы в период обильных снегопадов возникли в том числе потому, что предприятия и организации не чистили прилегающую к своим зданиям территорию. При этом значительная часть участков находится у них в собственности.
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