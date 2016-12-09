Послание – 2016: К 2025 году все дети Башкирии должны учиться в одну смену

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Школы нужно строить с соответствующим оснащением и инфраструктурой

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Рустэм Хамитов сегодня в своем послание четыре основных направления, стоящие перед сферой образования республики.

- Первое – это формирование современной школьной среды. Необходимо строить школы с соответствующим оснащением и инфраструктурой. К 2020 году в республике предстоит ввести за счёт нового строительства, реконструкции, капитального ремонта свыше 26 тысяч ученических мест, а к 2025 году все дети должны учиться в одну смену, - подчеркнул Рустэм Хамитов. - Второе – подготовка рабочих кадров для передовых технологий, где предполагается внедрение новых стандартов в среднем профобразовании, инструментов независимой оценки его качества, в том числе на базе регламентов движения WorldSkills.

По мнению главы региона также необходимо развивать университеты, как центры инноваций и востребованных компетенций, а также создавать на основе цифрового контента современного информационного пространства для обучающихся на всех уровнях образовательной системы.