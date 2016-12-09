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Послание – 2016: К 2025 году все дети Башкирии должны учиться в одну смену// 09.12.2016
Школы нужно строить с соответствующим оснащением и инфраструктурой
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Рустэм Хамитов сегодня в своем послание четыре основных направления, стоящие перед сферой образования республики.
По мнению главы региона также необходимо развивать университеты, как центры инноваций и востребованных компетенций, а также создавать на основе цифрового контента современного информационного пространства для обучающихся на всех уровнях образовательной системы.
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