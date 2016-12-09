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СЕГО ДНЯ
«Триколор ТВ» объявил войну абонентам недовольным отключением популярных каналов// 09.12.2016
Компания явно не хочет афишировать возникший недавно конфликт
Абоненты «Триколор ТВ» столкнулись с неожиданной агрессией со стороны администраторов официального сообщества компании в социальных сетях. Попытки выяснить причины отсутствия в номенклатуре популярных каналов Discovery и Eurosport заканчиваются для пользователей блокировкой, а сообщения с их упоминаниями просто удаляются.
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