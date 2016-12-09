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СЕГО ДНЯ

«Триколор ТВ» объявил войну абонентам недовольным отключением популярных каналов

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 09.12.2016
Компания явно не хочет афишировать возникший недавно конфликт

Абоненты «Триколор ТВ» столкнулись с неожиданной агрессией со стороны администраторов официального сообщества компании в социальных сетях. Попытки выяснить причины отсутствия в номенклатуре популярных каналов Discovery и Eurosport заканчиваются для пользователей блокировкой, а сообщения с их упоминаниями просто удаляются.

Недовольство пользователей началось после того как «Триколор ТВ» не смог договорится с «Медиа-Альянсом» (официальные представители интересов Discovery Channel и ряда других популярных каналов - примечание ИА "Медиакорсеть") о продлении договора на вещание популярных телеканалов. Гендиректор «Медиа-Альянса» Григорий Лавров, отвечая на вопрос о причинах срыва переговоров, ответил, что представители «Триколор ТВ» выдвинули неприемлемые условия.

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