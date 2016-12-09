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СЕГО ДНЯ

В Уфе идет заготовка елок

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 09.12.2016
В этом году запланировано подготовить для продажи 130 тысяч деревьев.

Фото: pixabay.com

Лесхозы занялись заготовкой елок. В 2016 году планируется подготовить 130 000 хвойных деревьев по всей Башкирии. Скорее всего, более количество реализуют Белорецкий, Белебеевский, Зилаирский, Инзерский, Нуримановский и Туймазинский лесхозы. 

На сегодня заготовлено около 31 тысячи елей. 

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