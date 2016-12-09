В Уфе идет заготовка елок

Рустэм БАШКИРЦЕВ

В этом году запланировано подготовить для продажи 130 тысяч деревьев.

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Лесхозы занялись заготовкой елок. В 2016 году планируется подготовить 130 000 хвойных деревьев по всей Башкирии. Скорее всего, более количество реализуют Белорецкий, Белебеевский, Зилаирский, Инзерский, Нуримановский и Туймазинский лесхозы.

На сегодня заготовлено около 31 тысячи елей.