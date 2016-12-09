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Следственный комитет Башкирии заинтересовался останками мыши в замороженных продуктах// 09.12.2016
Правоохранители проведут проверку.
Следственный комитет Башкирии после публикации ИА «Медиакорсеть» о том, что беременная женщина нашла в замороженных овощах части грызуна, решил провести проверку.
Напомним, будущая мамочка Анна Талалайко приготовила своим домашним еду из замороженных перцев марки «Каждый день». Она, ее двухлетний сын и супруг съели ужин ничего не подозревая. Утром, когда молодая женщина решила доготовить остатки замороженной смеси, она с ужасом обнаружила в пачке части от мыши, а именно нос и усики. Беременной тут же стало плохо.
Всей семье пришлось пройти медицинское обследование, кроме того, будущей мамочке потребовалась помощь психолога. Сейчас адвокат семьи готовит обращение в Роспотребнадзор.
Ранее представители гипермаркета «Ашан» сообщили, что гражданская ответственность гипермаркета за причинения вреда здоровью и имуществу на их территории застрахована в ЗАО «Страховая группа «УралСиб», а данный вид продукции изъят из продажи по всей сети.
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