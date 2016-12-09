Следственный комитет Башкирии заинтересовался останками мыши в замороженных продуктах

Кристина ДЕЙНЕКО

Правоохранители проведут проверку.

Следственный комитет Башкирии после публикации ИА «Медиакорсеть» о том, что беременная женщина нашла в замороженных овощах части грызуна, решил провести проверку.

- В ходе мониторинга сети Интернет на одном из информационных сайтов обнаружен материал о беременной жительнице города Уфы, купившей в магазине «Ашан» упаковку замороженных овощей с частью останков мыши. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщила «Медиакорсети» старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

Напомним, будущая мамочка Анна Талалайко приготовила своим домашним еду из замороженных перцев марки «Каждый день». Она, ее двухлетний сын и супруг съели ужин ничего не подозревая. Утром, когда молодая женщина решила доготовить остатки замороженной смеси, она с ужасом обнаружила в пачке части от мыши, а именно нос и усики. Беременной тут же стало плохо.

Всей семье пришлось пройти медицинское обследование, кроме того, будущей мамочке потребовалась помощь психолога. Сейчас адвокат семьи готовит обращение в Роспотребнадзор.

Ранее представители гипермаркета «Ашан» сообщили, что гражданская ответственность гипермаркета за причинения вреда здоровью и имуществу на их территории застрахована в ЗАО «Страховая группа «УралСиб», а данный вид продукции изъят из продажи по всей сети.