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Дни конституций отметят квестами и самодеятельными концертами// 09.12.2016
Администрации города утвердили праздничную программу.
Фото: sovetsibay.ru
Администрация города опубликовала праздничную программу к Дням Конституции России и Башкирии, которые отмечаются 12 и 24 декабря соответственно.
Как следует из документа, в основном праздники сводятся к игровым викторинам и квестам в библиотеках города и тематическим выставкам и беседам в образовательных учреждениях. Музыкальные школы проведут концерты с участием своих учеников. К Дню Конституции России общий концерт пройдет доме культуры «Ядкарь» на улице Лесозаводской.
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