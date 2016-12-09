Дни конституций отметят квестами и самодеятельными концертами

Наталья КУЗНЕЦОВА

Администрации города утвердили праздничную программу.

Фото: sovetsibay.ru

Администрация города опубликовала праздничную программу к Дням Конституции России и Башкирии, которые отмечаются 12 и 24 декабря соответственно.

Как следует из документа, в основном праздники сводятся к игровым викторинам и квестам в библиотеках города и тематическим выставкам и беседам в образовательных учреждениях. Музыкальные школы проведут концерты с участием своих учеников. К Дню Конституции России общий концерт пройдет доме культуры «Ядкарь» на улице Лесозаводской.



День Конституции Башкирии отметят общим праздником в Деме – во дворце детского и юношеского творчества «Орион».