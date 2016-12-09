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Послание – 2016: В Башкирии на 21 процент снизилась младенческая смертность// 09.12.2016
Уменьшается и материнская смертность во время родов
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Ключевыми направления в здравоохранении региона должны стать улучшение демографических показателей, снижения общей смертности населения, повышения качества и доступности медицинской помощи, сказал сегодня Рустэм Хамитов, оглашая свое послание
Глава Башкирии подчеркнул, что «граждане должны своевременно получать медпомощь, включая скорую и экстренную, особенно жители удалённых территорий, а также пострадавшие в ДТП вдали от крупных медцентров». Для этого нужно расширять возможности санитарной авиации.
Еще один немаловажный аспект, озвученный в Послании - сокращение сроков ожидания помощи, разгрузка врачей от работы с документами и ликвидация очередей в медучреждениях.
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