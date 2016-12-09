Послание – 2016: В Башкирии на 21 процент снизилась младенческая смертность

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Уменьшается и материнская смертность во время родов

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Ключевыми направления в здравоохранении региона должны стать улучшение демографических показателей, снижения общей смертности населения, повышения качества и доступности медицинской помощи, сказал сегодня Рустэм Хамитов, оглашая свое послание

- За девять месяцев по сравнению с прошлым годом снизилась на 21 процент младенческая смертность до шести на тысячу родившихся. Чтобы понять, насколько это важный шаг вперёд, скажу, что сегодня этот показатель в три раза ниже, чем в 1996 году и в два раза, чем в 2005 году, - сказал Хамитов. - Функционирует трёхуровневая система оказания помощи беременным женщинам. На днях введён современный Республиканский перинатальный центр. Теперь нужно работать над укреплением службы родовспоможения квалифицированным персоналом.

Глава Башкирии подчеркнул, что «граждане должны своевременно получать медпомощь, включая скорую и экстренную, особенно жители удалённых территорий, а также пострадавшие в ДТП вдали от крупных медцентров». Для этого нужно расширять возможности санитарной авиации.

Еще один немаловажный аспект, озвученный в Послании - сокращение сроков ожидания помощи, разгрузка врачей от работы с документами и ликвидация очередей в медучреждениях.