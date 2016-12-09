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Послание-2016: Управление госСМИ требует реорганизации// 09.12.2016
Объединение печатных изданий в единый холдинг дало скромный результат
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Выступая перед депутатами Госсобрания глава Башкирии отметил большое значение в открытости органов государственной власти конструктивное участие средств массовой информации как наиболее профессионально организованного канала многостороннего общения.
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