Послание-2016: Управление госСМИ требует реорганизации

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Объединение печатных изданий в единый холдинг дало скромный результат

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Выступая перед депутатами Госсобрания глава Башкирии отметил большое значение в открытости органов государственной власти конструктивное участие средств массовой информации как наиболее профессионально организованного канала многостороннего общения.