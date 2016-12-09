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В Деме проверили все школьные автобусы// 09.12.2016
В ходе проверки были выявлены нарушения.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Накануне, в Демском районе Уфы были проверены все школьные автобусы, которые возят детей из различных населенных пунктов: Баланово-Ново-Александровка, Козарез-Романовка, Жуково, Мармылево-Ветошниково, из микрорайонов «Яркий» и «Серебряный ручей», сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
Проверку проводили сотрудники отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения, «Служба спасения 112 г.Уфы», управления гражданской защиты по Демскому району, МБУ по содержанию благоустройству района, а также представители отдела образования и ЖКХ.
Всего в распоряжении Дёмы 6 школьных автобусов. Все они находятся на балансе МБУ по содержанию и благоустройству Демского района Уфы.
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