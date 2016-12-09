В Деме проверили все школьные автобусы

Кристина ДЕЙНЕКО

В ходе проверки были выявлены нарушения.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Накануне, в Демском районе Уфы были проверены все школьные автобусы, которые возят детей из различных населенных пунктов: Баланово-Ново-Александровка, Козарез-Романовка, Жуково, Мармылево-Ветошниково, из микрорайонов «Яркий» и «Серебряный ручей», сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Проверку проводили сотрудники отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения, «Служба спасения 112 г.Уфы», управления гражданской защиты по Демскому району, МБУ по содержанию благоустройству района, а также представители отдела образования и ЖКХ.

- В ходе проверки особое внимание было направлено на исправность транспортных средств, наличие в салонах ремней безопасности, световых приборов, запасного выхода, сигнальной кнопки, громкоговорителя, а также на опыт и стаж работы водителей, отсутствие у них зафиксированных нарушений правил дорожного движения, - отмечает пресс-служба администрации Уфы. - Кроме того, сотрудники ГИБДД выясняли, имеются ли у водителей необходимые документы соответствующей категории, правильно ли оформлены путевые листы и проводится ли предрейсовый медосмотр. По результатам проверки были выявлены незначительные замечания, меры по их устранению были приняты незамедлительно.

Всего в распоряжении Дёмы 6 школьных автобусов. Все они находятся на балансе МБУ по содержанию и благоустройству Демского района Уфы.