Послание-2016: Социальные сети формируют общественное мнение

Ренат ЛИТВИНОВ

Глава Башкирии впервые уделил соцсетям в ежегодном послании целый абзац

Фото: pixabay.com

Глава Башкирии обратился 9 декабря с Посланием Государственному Собранию Башкирии. В нём он особо выделил интернет-сообщества и социальные сети как среду для формирования общественного мнения.

- На первый план выходят неформальные каналы коммуникаций с использованием интернета. Виртуальные сообщества, блогосфера, социальные сети уже формируют общественное мнение, участвуют в контроле за состоянием дорог, экологической ситуацией, расходованием бюджетных средств, качеством образования и медицины,- заявил, обращаясь к депутатам Рустэм Хамитов.

Ранее сам глава Башкирии, работая в должности Президента Башкирии регулярно вёл свой аккаунт на площадке "Живого журнала" и призвал к этому всех своих подчиненных. Впоследствии этот канал коммуникации был свёрнут.

Одним из последних блогеров-чиновников, который эту традицию продолжал до 2015 года, стал глава администрации Дёмского района Уфы Зыфар Хакимов. По данным ИА "Медиакоресть", его двадцатилетняя карьера на этой должности завершается в ближайшие дни.