|
9 декабря, пятница
|
СЕГО ДНЯ
Послание-2016: Социальные сети формируют общественное мнение// 09.12.2016
Глава Башкирии впервые уделил соцсетям в ежегодном послании целый абзац
Фото: pixabay.com
Глава Башкирии обратился 9 декабря с Посланием Государственному Собранию Башкирии. В нём он особо выделил интернет-сообщества и социальные сети как среду для формирования общественного мнения.
Ранее сам глава Башкирии, работая в должности Президента Башкирии регулярно вёл свой аккаунт на площадке "Живого журнала" и призвал к этому всех своих подчиненных. Впоследствии этот канал коммуникации был свёрнут.
Одним из последних блогеров-чиновников, который эту традицию продолжал до 2015 года, стал глава администрации Дёмского района Уфы Зыфар Хакимов. По данным ИА "Медиакоресть", его двадцатилетняя карьера на этой должности завершается в ближайшие дни.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Послание-2016: Результаты работы местной власти удовлетворяют только половину населения
09.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе можно сэкономить на имплантации зубов
09.12.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе беременная девушка нашла в замороженных овощах части грызуна
09.12.2016 // ПУЛЬС
Итальянская компания пообещала, что построит в Башкирии семь фидлотов
09.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Многодетные семьи в Башкирии получат бесплатную землю с ограничениями
08.12.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» дома проиграл клубу из Китая
08.12.2016 // ПЕРСОНА
Глава администрации Демского района Уфы уходит в отставку: проверка слуха
08.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Депутаты горсовета Уфы проголосовали против слушаний по парку Гафури
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте