|
9 декабря, пятница
|
СЕГО ДНЯ
Послание-2016: Результаты работы местной власти удовлетворяют только половину населения// 09.12.2016
Нельзя уничижительно относиться к работе чиновников, считает глава Башкирии.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сегодня, 09 декаря 2016 года глава Башкирии выступает со своим Посланием Госсобранию Башкортостана. Рустэм Хамитов на внеочередном заседание республиканского парламента сегодня представляет свое ежегодное послание. Особое внимание он уделил вопросам взаимодействия власти и населения в Башкирии.
Большинство из них честно выполняют свою работу в данных условиях и являются профессионалами в своей среде, считает глава республики. Для повышения профессиональной квалификации муниципальных чиновников в Башкирии будет создан региональный центр, в котором служащие будут проходить специализорованные курсы.
Хамитов просил также обратить внимание на социальные сети, которые по его мнению формируют сегодня общественное мнение: люди в них указывают на все недостатки в раличных сферах жизни.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Послание-2016: Результаты работы местной власти удовлетворяют только половину населения
09.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе можно сэкономить на имплантации зубов
09.12.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе беременная девушка нашла в замороженных овощах части грызуна
09.12.2016 // ПУЛЬС
Итальянская компания пообещала, что построит в Башкирии семь фидлотов
09.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Многодетные семьи в Башкирии получат бесплатную землю с ограничениями
08.12.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» дома проиграл клубу из Китая
08.12.2016 // ПЕРСОНА
Глава администрации Демского района Уфы уходит в отставку: проверка слуха
08.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Депутаты горсовета Уфы проголосовали против слушаний по парку Гафури
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте