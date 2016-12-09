Послание-2016: Результаты работы местной власти удовлетворяют только половину населения

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Нельзя уничижительно относиться к работе чиновников, считает глава Башкирии.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня, 09 декаря 2016 года глава Башкирии выступает со своим Посланием Госсобранию Башкортостана. Рустэм Хамитов на внеочередном заседание республиканского парламента сегодня представляет свое ежегодное послание. Особое внимание он уделил вопросам взаимодействия власти и населения в Башкирии.

- Результаты работы местной власти устраивают только 50 процентов населения республики. Жители республики становятся более требовательными к власти и хотят иметь комфортную жизненную среду и социальную защищенность, - отметил Хамитов. - Сегодня настало время модернизировать власть и при отборе кадров для работы в муниципалитетах нужно применять опыт крупных корпораций. По словам главы Башкирии нельзя уничижительно относиться к работе чиновников.

Большинство из них честно выполняют свою работу в данных условиях и являются профессионалами в своей среде, считает глава республики. Для повышения профессиональной квалификации муниципальных чиновников в Башкирии будет создан региональный центр, в котором служащие будут проходить специализорованные курсы.

Хамитов просил также обратить внимание на социальные сети, которые по его мнению формируют сегодня общественное мнение: люди в них указывают на все недостатки в раличных сферах жизни.