В Башкирии Роспотребнадзор в этом году изъял из оборота 23 тысячи килограммов продуктов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Чаще всего испорченными были молочные продукты, овощи и безалкогольные напитки.

С начала года башкирский Роспотребнадзор изъял из торгового оборота более 23 тысяч килограммов опасных и некачественных продуктов. Наибольший объем бракованной продукции приходится на безалкогольные напитки – более 15 тысяч килограммов. Также достаточно часто некачественными признавались молоко и молочные продукты и овощи.

- За девять месяцев было исследовано 17132 пробы пищевых продуктов, - сообщила сегодня депутатам Госсобрания-Курултая и.о. начальника отдела надзора по гигиене питания Земфира Магзюмова. – Из них 754 не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям. Удельный вес несоответствующей нормативам продукции сложился на уровне 0,3 процента, это на 0,4 ниже, чем за аналогичный период прошлого года.