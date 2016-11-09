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В Башкирии нет денег на покупку комплексов видеофиксации нарушений ПДД// 09.11.2016
Сейчас в республике установлено 140 стационарных комплексов наблюдения.
Фото: Константин Климов
В Уфе проходит региональная конференция ОНФ. На ней выступил и начальник отдела управления рисками и инфраструктурных проектов госкомитета РБ по ЧС Фёдор Савчук. По его словам, последняя крупная закупка комплексов видеофиксации нарушений ПДД в Башкирии была осуществлена в 2013 году. Это в первую очередь вопрос финансирования.
- Сейчас мы занимаемся перемещением таких комплексов с тех мест, где сократилось количество ДТП, туда где они нужны, - рассказал Савчук на региональной конференции ОНФ, - помимо них есть ещё 19 муляжей, которые создают видимость фиксации нарушений и дисциплинируют водителей.
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