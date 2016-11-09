В Башкирии нет денег на покупку комплексов видеофиксации нарушений ПДД

Константин КЛИМОВ

Сейчас в республике установлено 140 стационарных комплексов наблюдения.

Фото: Константин Климов

В Уфе проходит региональная конференция ОНФ. На ней выступил и начальник отдела управления рисками и инфраструктурных проектов госкомитета РБ по ЧС Фёдор Савчук. По его словам, последняя крупная закупка комплексов видеофиксации нарушений ПДД в Башкирии была осуществлена в 2013 году. Это в первую очередь вопрос финансирования.

- Сейчас мы занимаемся перемещением таких комплексов с тех мест, где сократилось количество ДТП, туда где они нужны, - рассказал Савчук на региональной конференции ОНФ, - помимо них есть ещё 19 муляжей, которые создают видимость фиксации нарушений и дисциплинируют водителей.

По его словам, действующие комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, выезды на встречную и выделенную полосу. П мимо этого технические характеристики позволяют штрафовать за движение по обочине и во встречном направлении по односторонним дорогам, и за нарушение расположения автомобиля на проезжей части.