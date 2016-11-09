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В Уфе 36% родителей не могут оплатить питание детей в школах

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 09.11.2016
Эти цифра были озвучены на региональной конференции ОНФ.

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня в Уфе проходит региональная конференция Общенационального народного фронта (ОНФ). На трех площадках активисты обсуждают проблемы взаимодействия общества и власти, образования и культуры, качества повседневной жизни и другие темы.

Живое обсуждение вызвал вопрос организации школьного и лечебного питания. Эксперты ОНФ провели мониторинг организации питания в школах и больницах, который выявил целый ряд проблем. Участникам круглого стола были показаны фотографии пищеблоков уфимских больниц №№13 и 17,  психиатрической больницы №1. Они наглядно показали, что состояние мест, где готовят пищу для больных, трудно назвать соответствующим санитарным нормам. Эксперт ОНФ Рустем Мусабиров сказал, что директоры школ и главные врачи зачастую даже не знают, кто им поставляет питание по аутсорсингу. Качество питания оставляет желать лучшего и вполне понятно, почему эта пища порой выбрасывается на помойку.

- Предприниматели, которые занимаются поставкой питания для школ и больниц, в погоне за прибылью редко заботятся о качестве. И здесь тоже надо наводить порядок, - отметил Рустем Мусабиров.

В качестве предложений по улучшению питания эксперт ОНФ предложил организовать питание в школах и больницах в том числе и за счет внебюджетных средств. Также нужно освободить лечебные и образовательные учреждения от несвойственных им функций по организации питания, считает эксперт.

Еще одна проблема, которая была озвучена на заседании рабочей группы - 36 % родителей уфимских школьников не могут оплачивать питание своих детей. И пока у общественников и представителей минобразования нет готовых решений на этот счет.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Александр Лысенко, послушав дискуссию, сказал, что питание в больницах региона больше похоже на кормежку. По его мнению,  в больницах питание должно быть элементом лечения.

- Главврачи больниц за такое отношение к питанию больных должны нести персональную ответственности и штрафоваться, - высказался он.

Александр Лысенко пообещал всю информацию по данной проблеме донести лично до министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

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