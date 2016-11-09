Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава российского государства выразил надежду на совместную работу по выведению отношений двух стран их кризиса.

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, - сообщает РИА «Новости».

В поздравительной телеграмме Путин выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности.

Российский президент выразил уверенность, что «выстраивание конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном, основывающегося на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга, отвечает интересам народов наших стран и всего мирового сообщества». Путин также пожелал Трампу успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.

Кандидат от республиканской партии Дональд Трамп в результате выборов сегодня стал 45-м президентом США. Он набрал голоса более 270 выборщиков, положенных для победы на выборах.