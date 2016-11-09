В Башкирии депутаты предложили штрафовать религиозные организации

Наталья КУЗНЕЦОВА

Башкирские депутаты подготовили проект законодательной инициативы в Госдуму.

Фото: Наталья Кузнецова

Депутаты Гособрания - Курултая Башкирии подготовили законодательную инициативу в федеральный закон о свободе совести религиозных объединений. Они предлагают обязать все религиозные группы подавать уведомления о своей деятельности в минюст, а если они этого не сделают, то штрафовать их. Также их хотят обязать уведомлять об изменении важной информации, в частности, например, об изменении адреса нахождения организации. Проект рассмотрен сегодня на заседании профильного комитета башкирского парламента.

- В Башкирии, по данным совета по религиозным организациям при главе республики, на сегодня осуществляют деятельность 492 религиозные группы, в управлении юстиции по республике их 169, - привел пример председатель комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ башкирского парламента Румиль Азнабаев.

Поправки планируется внести в статьи 7 и 11 федерального закона, а также в статью 5.26 кодекса РФ об административных правонарушениях.