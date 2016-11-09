В Башкирии более пяти тысяч сирот должны получить жилье

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сокращению очереди препятствуют нехватка средств и рост судебных решений в интересах детей.

Очередь детей-сирот на жилье в Башкирии остается большой, сейчас в ней более пяти тысяч человек. В этом году на эти цели будет направлено 855 миллионов рублей, что позволит обеспечить квартирами более 700 детей, оставшихся без родителей. Такую информацию озвучил сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая председатель госкомстроя республики Халит Махмудов.

Очередь сокращается медленнее, чем хотелось бы и этому, по словам Махмудова, есть ряд причин. Во-первых, не хватает федерального финансирования. Из четырех миллиардов, выделенных за последние пять лет, из федерального бюджета направлено только 960. Помимо этого, в последние годы увеличивается число судебных решений, принятых в пользу отдельных сирот.

- Прокуратура обращается в суд в интересах Иванова, и вроде правильно обращается, решение выносится, - пояснил депутатам Махмудов. - Но из-за того, что жилье дают Иванову, Сидоров, Петров отодвигаются в очереди.

Еще одной проблемой являются нарушения со стороны муниципалитетов: они зачастую предоставляют сиротам жилье низкого качества, также затягивают проведение конкурсных процедур из-за некомпетентности отдельных чиновников. Сложнее всего в этом плане, по словам Махмудова, ситуация обстоит в Баймаке, Краснокамском и Кугарчинском районах. Помимо этого часть сирот, получивших жилье, в полученных квартирах не живут. На сегодня из 2914 квартир, выданных сиротам, 78 пустуют.