|
9 ноября, среда
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии более пяти тысяч сирот должны получить жилье// 09.11.2016
Сокращению очереди препятствуют нехватка средств и рост судебных решений в интересах детей.
Очередь детей-сирот на жилье в Башкирии остается большой, сейчас в ней более пяти тысяч человек. В этом году на эти цели будет направлено 855 миллионов рублей, что позволит обеспечить квартирами более 700 детей, оставшихся без родителей. Такую информацию озвучил сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая председатель госкомстроя республики Халит Махмудов.
Очередь сокращается медленнее, чем хотелось бы и этому, по словам Махмудова, есть ряд причин. Во-первых, не хватает федерального финансирования. Из четырех миллиардов, выделенных за последние пять лет, из федерального бюджета направлено только 960. Помимо этого, в последние годы увеличивается число судебных решений, принятых в пользу отдельных сирот.
- Прокуратура обращается в суд в интересах Иванова, и вроде правильно обращается, решение выносится, - пояснил депутатам Махмудов. - Но из-за того, что жилье дают Иванову, Сидоров, Петров отодвигаются в очереди.
Еще одной проблемой являются нарушения со стороны муниципалитетов: они зачастую предоставляют сиротам жилье низкого качества, также затягивают проведение конкурсных процедур из-за некомпетентности отдельных чиновников. Сложнее всего в этом плане, по словам Махмудова, ситуация обстоит в Баймаке, Краснокамском и Кугарчинском районах. Помимо этого часть сирот, получивших жилье, в полученных квартирах не живут. На сегодня из 2914 квартир, выданных сиротам, 78 пустуют.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.11.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе тротуары завалили кучи грязного снега
09.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии МВД завершило расследование дело преступной группировки из Нефтекамска
09.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе дети больше месяца ищут пропавшего отца
09.11.2016 // ФОТОФАКТ
В одном из домов Уфы образовалась трещина в балконах на трех этажах
09.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Кузнецовский затон в Уфе активно застраивается
09.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии примут новую жилищную программу для нуждающихся семей
08.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии начали разрабатывать новые тарифы на эвакуацию автомобилей
08.11.2016 // СПОРТ
"Салават Юлаев" на домашнем льду одолел тольяттинскую "Ладу"
5-Я КОЛОНКА
Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте