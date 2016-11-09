В Уфе дети больше месяца ищут пропавшего отца

Кристина ДЕЙНЕКО

Мужчина ушел из дома и не вернулся.

В Уфе сыновья ищут пропавшего без вести отца. Тагир Латыпов ушел из дома 19 октября и до настоящего времени так и не вернулся.

Родственники уже места себе не находят, они обратились в полицию, но пока результатов нет. Последний раз мужчину видели в Уфе по адресу ул.Казарез, 4в. Одет был в светло-коричневую куртку, темный свитер с красными линиями, синие джинсы, кроссовки. На вид ему 60 лет.

Если вы что-то знаете о его местонахождении или видели пропавшего, просьба сообщить по телефонам: Ильдар - 8-917-760-04-75 или Азат - 8-917-750-97-24