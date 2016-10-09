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Как посмотреть контрольную игру «Уфы» с «Локомотивом»// 09.10.2016
ФК «Локомотив» устроил прямую трансляцию в Youtube.
Фото: Youtube.com
Сегодня футбольный клуб «Уфа» проведет контрольную игру с московским «Локомотивом» на запасном поле в Черкизово.
Начало игры в 17.00 уфимского времени. Прямую трансляцию матча организует Локо-ТВ на своем канале в Youtube. Смотреть ее можно здесь.
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